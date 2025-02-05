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Госдеп начал работу по отзыву сотрудников USAID из-за рубежа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Государственный департамент начал работу по отзыву всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которые находятся в зарубежных командировках по всему миру, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, Госдепартамент намерен к субботе вернуть в США всех сотрудников USAID и членов их семей.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что "похоже на то", что он скоро закроет агентство.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, сказал, что агентство должно прекратить работу. По словам Маска, Трамп согласился с ним.

По информации NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже были уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием глобальной помощи со стороны США, введенным администрацией президента Трампа чуть более недели назад.

Госдеп Дональд Трамп USAID
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