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В ВС Судана рассчитывают вернуть контроль над Хартумом за месяц

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженным силам Судана, вероятно, потребуется еще месяц, чтобы полностью выбить Силы быстрого реагирования (СБР) из столицы Хартума, пишет Financial Times со ссылкой на источник в Порт-Судане.

Собеседник газеты считает, что может пройти еще месяц, прежде чем армия полностью зачистит Хартум от бойцов СБР, и отмечает, что ход войны изменился решительным образом.

FT напоминает, что на первых этапах конфликта, начавшегося в 2023 году, главнокомандующему ВС Судана Абделю Фаттаху аль-Бурхану пришлось отойти из Хартума в Порт-Судан на Красном море, но с тех пор ситуация изменилась. Военные вернули контроль над Вад-Медани - административным центром провинции Эль-Гезира, ведут операции в столичной агломерации. Сторонники аль-Бурхана объясняли, что перелом в боевых действиях произошел из-за растянувшихся линий снабжения и падения морали СБР, превосходства ВС Судана в воздухе, усиления вооруженных группировок, поддерживающих ВС.

Экс-офицер, поддерживающий связи с военными, заявил FT, что войска находятся в 2 км от резиденции главы государства, СБР в основном сопротивляются лишь в частично разрушенных кварталах на юге центра столицы.

Ранее ВС Судана также восстановили контроль почти над всем Северным Хартумом - городом на правом берегу реки Голубой Нил, который вместе с Хартумом и Омдурманом составляет столичную агломерацию. Войскам осталось взять лишь небольшой район Кафури.

В минувшую субботу аль-Бурхан заявил, что создаст новое технократическое правительство, как только войска вернут Хартум. Источник, близкий к нынешнему военному правительству в Порт-Судане, пояснил, что после того, как войска обеспечат власть в столице и на востоке страны, приоритетом станет борьба с СБР в регионе Дарфур на западе.

СБР с мая 2024 года ведут осаду Эль-Фашира - административного центра провинции Северный Дарфур; город удерживают правительственные войска и союзные им отряды ополчения.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 12 млн человек пришлось покинуть свои дома.

Порт-Судан Судан Хартум СБР
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