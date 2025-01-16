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США ввели санкции против главнокомандующего ВС Судана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг объявил о введении санкций против главнокомандующего вооруженными силами Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, говорится в сообщении ведомства.

В SDN-List также внесена базирующаяся в Гонконге компания, которая, согласно американскому Минфину, занята в закупках вооружения, поступающего в Судан. Помимо нее, в список включен имеющий гражданство Судана и Украины Ахмад Абдалла, возглавляющий эту компанию.

В Минфине США отметили, что данные меры вводятся в ответ на "дестабилизацию ситуации в Судане и подрыв цели в виде демократического перехода власти".

"Сегодняшние действия подчеркивают, что мы хотим видеть окончание суданского конфликта", - сказал замминистра финансов США Уолли Адейемо.

7 января США ввели санкции против командующего Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммеда Хамдана Дагло.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны.

Минфин США Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан
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