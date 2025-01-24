Суданская армия заявила о прорыве осады командного центра в окрестностях Хартума

В Силах быстрого реагирования эту информацию опровергли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана в пятницу объявили, что им удалость прорвать осаду Сил быстрого реагирования (СБР) вокруг командного центра войск связи в городе Северный Хартум, сообщают западные СМИ.

Северный Хартум находится на правом берегу Голубого Нила у его слияния с Белым Нилом. На другом берегу расположена суданская столица Хартум.

Командование заявило, что после прорыва блокады командного центра - одного из крупнейших военных объектов в Северном Хартуме, войска переправились через реку, чтобы соединиться с другими подразделениями в столице, которых также осаждают СБР.

В Силах быстрого реагирования, в свою очередь, опровергли заявления ВС Судана и назвали их пропагандой.

СМИ отмечают, что успех ВС Судана усилит их давление на столицу, где сильны позиции СБР, отряды которых продолжают осаду генерального штаба и президентского дворца.

Тем временем главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан посетил войска в Аль-Джили, к северу от столицы, где, по словам военных, взят под контроль главный нефтеперерабатывающий завод страны.

Вместе с тем поступает информация о боях в Эль-Фашире - административном центре провинции Северный Дарфур. СБР здесь противостоят войска, местное ополчение, полиция. Объединенные силы заявили, что отбили атаку СБР на город в пятницу утром и нанесли им крупные потери, а также обвинили ОАЭ в оказании СБР военной, логистической и дипломатической помощи.

Власти ОАЭ ранее отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что сосредоточены на оказании Судану гуманитарной помощи.

В конце сентября 2024 года сообщалось, что ВС Судана приступили к масштабной наступательной операции в Хартуме.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны.