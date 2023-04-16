Жертвами конфликта в Судане стали 26 человек, более 100 пострадали

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В столкновениях армии Судана с силами быстрого реагирования (СБР) страны погибли по меньшей мере 26 человек, более 100 получили ранения, сообщает информагентство Associated Press со ссылкой на союз суданских врачей.

Медики пока обнародовали не всю имеющуюся у них информацию, но уже известно, что шесть человек убиты в столичном Хартуме и его городе-побратиме Омдурмане, восемь смертей зафиксировано в районе Ньялы, столицы провинции Южный Дарфур на юго-западе страны, говорится в сообщении.

Кроме того, по данным союза, двое мирных жителей убили в хартумском аэропорте, еще одного застрелили в провинции Северный Кордофан.

Ранее в субботу сообщалось, что в столице Судана вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданской армией и СБР.

Командование СБР заявило, что президентский дворец уже находится под его контролем, как и аэропорты в городах Хартум, Мерое и эль-Абьяд.

В заявлениях командования также говорится, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы Судана без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз СБР в южном предместье Хартума.

Суданские вооруженные силы со своей стороны сообщили о нанесении ударов по базам СБР. В командовании армии Судана отмечают, что их действия связаны с тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с суданскими военными. В армии также добавили, что считают незаконными меры, принимаемые этой группировкой.