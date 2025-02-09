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Военные Судана продолжили наступление на СБР в столице и пригородах

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана продолжают возвращать контроль над столицей страны Хартумом, оттесняя Силы быстрого реагирования (СБР), сообщает в воскресенье The Wall Street Journal (WSJ).

Так, за последние дни правительственные войска заняли ряд кварталов в центральном Хартуме, осложнили положение СБР у Дворца республики - резиденции главы государства.

В свою очередь Al Jazeera сообщала, что суданские военные вернули контроль почти над всей территорией Северного Хартума - он находится на правом берегу реки Голубой Нил, вместе с Хартумом и Омдурманом составляет столичную агломерацию.

Однако представитель СБР заявил накануне, что сообщения об успехах ВС Судана преувеличены. Он заверил, что СБР удерживают большинство районов Хартума.

WSJ отмечает, что командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало уже долгое время не появлялся на публике, командование принял его старший брат Абдул Рахим Хамдан Дагало. Суданские официальные лица заявляли, что такая ситуация деморализовала бойцов СБР, сотни их вернулись в регион Дарфур.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны.

В конце сентября 2024 года сообщалось, что ВС Судана приступили к масштабной наступательной операции в Хартуме.

Ранее звучали обвинения в адрес ОАЭ, что они вооружают СБР. В Абу-Даби эти заявления опровергали. В свой черёд, напоминает WSJ, суданские военные признавали, что получали беспилотники из Ирана.

Судан Хартум СБР Силы быстрого реагирования
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