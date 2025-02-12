Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

Кремль сообщил о полуторачасовой беседе двух лидеров по телефону

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились, в том числе, об организации личной встречи, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента США Дональда Трампа, - сказал он журналистам. - Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа".

"Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи", - продолжил Песков.

"Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования", - сказал также пресс-секретарь.

"Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - добавил Песков.

Ранее об этой телефонной беседе сообщил CNN со ссылкой на информированного американского чиновника.