CNN сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина в среду

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Других деталей телеканал пока не приводит.

9 февраля Трамп уже говорил, что побеседовал с Путиным по телефону и что они обсуждали Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дважды отказывался подтверждать или опровергать слова Трампа.