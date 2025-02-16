В Индонезии стартовали международные военно-морские учения с участием России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Многосторонние военно-морские учения "Комодо-2025" начались в районе индонезийского острова Бали, в них задействованы экипажи российских боевых кораблей, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Учение продлится до 22 февраля и завершится морской фазой, где будут задействованы все корабли стран-участниц", - сказали в ведомстве.

По его данным, в маневрах, организованных ВМС Индонезии, "планируется участие боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран".

В церемонии открытия "Комодо-2025", которая прошла в городе Денпасар на острове Бали, приняли участие экипажи корветов Тихоокеанского флота "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", представляющие ВМФ России.

Российскую делегацию на учениях возглавляет замглавкома ВМФ Владимир Воробьёв, сообщило Минобороны.