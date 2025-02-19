В Армении пересмотрят стратегию нацбезопасности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду подписал решение о создании межведомственной комиссии, координирующей работы по пересмотру Стратегии национальной безопасности республики.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства республики. Комиссию возглавит секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Ранее Пашинян заявлял о необходимости пересмотра Стратегии национальной безопасности и диверсификации внешних отношений. Он заявлял, что действующая Стратегия, принятая в 2020 году, не отвечает существующим вызовам.