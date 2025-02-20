FT сообщила о возражениях США против фразы "российская агрессия" в заявлениях G7

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представители выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлениях "Группы семи" (G7), пишет The Financial Times.

FT напомнила, что это выражение "российская агрессия" и подобные лидеры G7 использовали с 2022 года для описания конфликта России с Украиной.

Разногласия между странами G7 по поводу слов, используемых для описания украинского конфликта, начались после того, как накануне президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором, которого не выбрали", и предложил пригласить Россию обратно в G7.

Как сообщает Financial Times, посольство США в Киеве отказалось от комментариев.