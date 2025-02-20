Президент США предупредил о близости Третьей мировой войны и пообещал ее предотвратить

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война не так уж и далека, но он намерен предотвратить ее.

"Третья мировая война не так уж далека", - сказал Трамп во время выступления на саммите института Future Investment Initiative в Майами.

По его словам, его администрация намерена положить конец конфликтам, происходящим сейчас в мире.

Также американский лидер добавил, что никому нет никакой выгоды в развязывании Третьей мировой.

"Если бы у нас была администрация президента Джо Байдена еще на год, началась бы Третья мировая война, а сейчас этого не произойдет", - заверил Трамп.

Он поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров между США и Россией на этой неделе и назвал переговоры "большим шагом".

"Мы надеемся вскоре увидеть прекращение огня и восстановление стабильности в Европе и на Ближнем Востоке", - резюмировал Трамп.