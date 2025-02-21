Майк Джонсон не считает нужным выделение дополнительных средств Киеву

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Республиканцы в Конгрессе США в настоящее время не считают нужным выделение дополнительного финансирования на нужды Украины, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Сейчас такого желания нет", - сказал он на конференции CPAC в Вашингтоне, отвечая на вопрос, будет ли новая финансовая помощь Киеву, если решение украинского кризиса затянется на несколько месяцев.

"Нам нужно завершить этот конфликт", - подчеркнул Джонсон.

В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты Конгресса США - Сенат и Палату представителей.