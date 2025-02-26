Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в акватории Молуккского моря в Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:56 по Москве в среду землетрясения находился в 121 км к югу от города Манадо, находящегося на восточной оконечности острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.