США предложат "золотые карты" за $5 млн для желающих переехать в страну

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут продавать за $5 млн так называемые "золотые карты", которые дадут право иностранцам жить и работать в США.

"Мы собираемся установить цену на эту карту в размере около $5 млн, и это даст привилегии по грин-карте, а также позволит получить гражданство. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Министр торговли США Говард Латник, присутствовавший на встрече, отметил, что "золотая карта" заменит правительственную программу получения виз иммигрантов-инвесторов EB-5.

"Конечно, им (покупателям - ИФ) придется пройти проверку", - добавил Латник.

Президент США, в свою очередь, предположил, что продажа карт начнется примерно через две недели.

На вопрос, рассматривает ли он возможность продажи карт российским олигархам, Трамп ответил: "Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов - очень приятные люди".