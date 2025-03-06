Песков назвал конфронтационной идею Макрона о размещении европейских войск на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за размещение европейских войск на Украине после достижения мира с Россией.

"Что сейчас де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции, весьма конфронтационное по отношению к России. Мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано. Фактически речь идет о конфронтационном размещении некого эфемерного контингента", - сказал Песков журналистам.

"Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него. Потому что ответ абсолютно очевиден", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-то практические шаги после недавних заявлений.