Президент США уверен, что РФ и народ Украины готовы к миру

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Россия и жители Украины готовы к урегулированию конфликта, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Россия и украинский народ хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его мнению, в итоге представителям США, России, Украины, европейских стран "нужно будет собраться за одним столом и заключить сделку".

"А если кое-кто не хочет такой сделки, то долго он не продержится, его перестанут слушать", - добавил Трамп, не уточняя, о ком именно он говорит.

Президент США также отметил, что считает недопустимой идею, согласно которой украинский конфликт продлится еще годы.

"Мы хотим, чтобы это быстро закончилось. Это не должно тянуться годами", - заявил Трамп.