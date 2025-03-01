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Рубио сомневается, что Зеленский настроен на прекращение конфликта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио не уверен в том, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении мирного соглашения для завершения украинского конфликта, заявив, что встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского "потерпела фиаско".

"Когда вы начинаете говорить агрессивно, (...) вам не удастся усадить людей за стол переговоров, - сказал Рубио корреспонденту CNN, характеризуя поведение Зеленского на встрече. - И вы начинаете понимать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так".

Телеканал отмечает, что после встречи "Трамп приказал Зеленскому покинуть Белый дом, несмотря на его желание продолжить переговоры", отменил запланированную совместную пресс-конференцию и "поставил под серьезное сомнение будущее американской помощи военным усилиям Украины, а также будущее самого Зеленского как лидера".

"Этот активный, открытый подрыв усилий по установлению мира глубоко расстраивает всех, кто поддерживал с ними контакты вплоть до сегодняшнего дня, и, я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая должна была закончиться таким образом", - сказал госсекретарь.

Вместе с тем, Рубио сказал, что Зеленского будут готовы вновь принять в Белом доме "когда он будет готов заключить мир и будет серьезно настроен на мир".

Владимир Зеленский Дональд Трамп Марко Рубио Украина США
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