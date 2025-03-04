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Пашинян заявил, что для открытия региональных коммуникаций нужно лишь согласие Баку

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности немедленно разблокировать все региональные транспортные коммуникации для Азербайджана, но контроль за ними не должна осуществлять третья страна.

"Открытие всех региональных экономических и транспортных коммуникаций, в том числе из Западного Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику по территории республики Армения и обратно, из Мегри в Ерасх республики Армения по территории Азербайджана (Нахичеванской автономной республики) и обратно, полностью готово, и для его реализации необходимо лишь согласие Азербайджана", - написал Пашинян в своей статье, опубликованной на сайте госинформагентства "Арменпресс".

По его словам, у Армении нет никаких односторонних обязательств, "и обе стороны обязались открыть все транспортные и экономические коммуникации друг для друга", однако ни одна транспортная или экономическая коммуникация в Азербайджане не открыта для Армении, но все дороги Армении открыты для Азербайджана.

Он заявил, что физическая инфраструктура, необходимая для транзитных грузоперевозок, готова прямо сейчас, осталось принять де-юре решение, и Ереван готов принять это решение, если будет заинтересованность со стороны Азербайджана и Турции.

"Мы обеспечим безопасность этих грузоперевозок. Но еще раз хочу официально констатировать, что Армения никогда не брала на себя никаких ни письменных, ни устных обязательств, не соглашалась и даже не намекала на то, что обеспечение безопасности на ее территории, включая международные или азербайджанские пассажирские или грузовые перевозки, должно или может быть делегировано другой стране. Ничего подобного не было, просто не было", - заявил Пашинян.

По его словам, Армения, наоборот, взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транзита, что и готова сделать. "Армения никогда не брала на себя никаких ни письменных, ни устных обязательств, не соглашалась и даже не намекала на то, что может согласиться на какое-либо ограничение своего суверенитета, юрисдикции или территориальной целостности, в том числе по вопросу коммуникации из Западного Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику через территорию республики Армения", - подчеркивает премьер.

Он напомнил, что, отвечая на озабоченности Азербайджана, "мы предложили на принципе взаимности передать на аутсорсинг международной специализированной организации фронтальные функции паспортного, таможенного и иного контроля грузов и граждан при пересечении границы, но Азербайджан не согласился".

Пашинян отметил, что Ереван на данном этапе предложил Баку начать открытие коммуникаций с железнодорожных грузовых перевозок по направлению Зангелан-Мегри-Ордубад и обратно, а также по направлению Ерасх-Ордубад-Мегри и обратно.

"При этом мы в письменном виде предложили вариант, который не принижает суверенитет, юрисдикцию и территориальную целостность ни одной из сторон. Если заботой Баку является обеспечение надежной перевозки грузов в Нахичевань и из Нахичевани, то этот вопрос решен. Осталось только, чтобы Азербайджан сказал "да", - подчеркнул премьер.

Он заявил, что Ереван готов обеспечить транзит трубопроводов, линий электропередач и кабелей из Азербайджана в Нахичевань.

"Непонятно, почему эти предложения отвергаются Азербайджаном. Надеюсь, не в целях создания ложного повода для эскалации", - отметил Пашинян.

Азербайджан Армения Никол Пашинян
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