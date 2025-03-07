Заказы промпредприятий Германии в январе упали на 7%, сильнее прогноза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в январе сократился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 2,8%, по данным Trading Economics.

В декабре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 5,9%, а не на 6,9%, как было объявлено ранее.

Заказы в сегменте транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт) упали на 17,6%. Существенно сократились заказы на продукцию предприятий машиностроения (-10,7%), компьютеры, электронику и оптическое оборудование (-12,9%). При этом заказы на электрооборудование выросли на 4,8%.

Снижение заказов на средства производства в январе составило 11%, на потребительские товары - 2%, на промежуточные товары - 1,4%.

Объем внутренних заказов сократился на 13,2%, зарубежных - на 2,3%. Заказы из стран еврозоны уменьшились на 2,5%, из остальных стран - снизились на 2,3%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в январе был на 2,6% ниже показателя за тот же месяц 2024 года.