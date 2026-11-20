В РФ отметили неготовность европейцев стать полноценными участниками переговоров по Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Европейцы не готовы становиться полноценными участниками переговоров по Украине, держат курс на дальнейшую эскалацию, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данный конфронтационный формат (заседание по Украине в Брюсселе - ИФ) изначально (...) не имеет ничего общего с достижением прочного мира", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила: "Вот эта ЕСовская парадигма, которая не связана с достижением прочного мира, вообще с урегулированием конфликта не связана. К реальности возвращаться в рамках этого формата они, видимо, еще не готовы".