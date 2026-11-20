В Душанбе начались переговоры президентов России и Таджикистана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон начали переговоры в Душанбе.

Накануне Путин сообщил, что одной из тем переговоров в Душанбе станет сотрудничество России и Таджикистана на афганском направлении. Президент России проинформирует коллегу о результатах недавней поездки вице-премьера Алексея Оверчука в Афганистан.

Лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнерства, а также сотрудничество в сфере безопасности, торгово-экономические связи и перспективные крупные совместные проекты двух стран.

Путин ночью прибыл в Таджикистан после визита в Шэньчжэнь, где принимал участие в саммит АТЭС. Рахмон встретил российского коллегу у трапа самолета. Лидеры поприветствовали друг друга рукопожатием и кратко пообщались "на ногах".