В Южной Корее выявили первый случай заражения холерой с 2016 года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Южной Корее зарегистрировали первый случай заражения холерой за последние 10 лет, передает в пятницу агентство Associated Press.

"Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что сотрудники системы здравоохранения подтвердили случай холеры", - говорится в сообщении.

Ранее в ноябре заболевший обратился в отделение неотложной помощи больницы в юго-восточном портовом городе Чханвон. Пациент выздоровел во вторник, его уже выписали из больницы.

Медицинские работники в настоящее время пытаются установить источник инфекции и людей, с которыми заболевший контактировал.

Последний раз в Южной Корее были зарегистрированы три случая заражения холерой в 2016 году. Тогда оно было связано с употреблением зараженных морепродуктов в пищу.