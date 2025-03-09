Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 марта

Хаменеи отказался от переговоров с США, Вашингтон блокирует отслеживание российского "теневого флота", восстановлено теплоснабжение 140 жилых домов в Саратове

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение США о переговорах. По его словам, Вашингтон потребует от Тегерана "не делать чего-то, не встречаться с определенными людьми, не ходить в определенное место, не производить некоторые товары, добиваться, чтобы дальность действия ваших ракет не превышала определенных параметров". Хаменеи резюмировал, что это не переговоры, а "приказы и навязывание".

- США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей "теневой флот", перевозящий российскую нефть. Штаты также выступили против структуры, которая выявляла бы обход антироссийских санкций. При этом Вашингтон настаивает на более жестких формулировках "большой семерки" в отношении Китая.

- Полностью восстановлено теплоснабжение более 24 тыс. жителей Саратова. Накануне утром в Ленинском районе областной столицы произошла авария на тепломагистрали. Без отопления и горячего водоснабжения остались 140 жилых домов.

- Прием и отправку самолетов ограничивали в ночь на воскресенье в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода, они уже возобновили работу. План "Ковер" вводился в аэропорту Владикавказа в связи с угрозой атаки беспилотников, ограничения сняты.