Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о введении временных ограничений в воздушных гаванях трех городов.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) - с 01:05 МСК; Казань (UWKD) - с 02:00 МСК; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) - c 02:59 МСК", - говорится в сообщении.

Ранее подобные меры были применены в аэропорту Владикавказа. Глава республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло сообщал о введении плана "Ковер" в связи с беспилотной опасностью.