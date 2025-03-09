Полностью восстановлено теплоснабжение более 24 тыс. жителей Саратова

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Энергетики Саратова в полном объеме восстановили теплоснабжение крупного микрорайона областного центра, нарушенное из-за крупной коммунальной аварии, сообщили "Интерфаксу" в мэрии областного центра.

"Тепло в штатном режиме подается во все дома", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, накануне утром на тепломагистрали диаметром 720 мм в Ленинском районе Саратова произошла авария. Отопление и горячее водоснабжение было ограничено в 140 жилых домах, в которых проживают свыше 24 тыс. человек.

В Саратове в настоящее время ноль градусов.