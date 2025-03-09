Возобновили аэропорты Волгограда, Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода.

"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) - в 05:48 МСК; Нижний Новгород (Стригино) - в 06:10 МСК; Казань - в 06:30 МСК", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что во время действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, направлявшихся в Казань.