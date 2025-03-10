Карни заявил, что Канада победит в торговой войне с США

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Новый лидер правящей Либеральной партии Канады, будущий премьер-министр страны Марк Карни заявил, что в торговой войне с США Канада победит.

"Канада никогда, ни в каком виде не станет частью Америки", - сказал Карни в своей речи перед сторонниками.

Карни заявил, что сохранит контртарифы Канады в отношении США "до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважение и не возьмут на себя заслуживающие доверия обязательства по свободной и справедливой торговле".

Но он предупредил, что противостояние президенту США Дональду Трампу потребует экстраординарных усилий.

"Нам придется делать то, чего мы раньше и представить себе не могли, со скоростью, которую мы считали невозможной", - сказал Карни.

По его словам, граждане страны знают, что новые вызовы требуют нового руководства.

"Мое правительство приведет в действие наш план по построению более сильной экономики, установлению новых торговых отношений с надежными партнерами и обеспечению безопасности наших границ", - заявил он.

С 4 марта США ввели пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады, по оценкам Вашингтона, эти страны недостаточно активно борются против поставок через них фентанила в США.

Министр торговли США Говард Латник в тот же день заявил, что их нынешняя тарифная политика не является частью торговой войны.