Трюдо назвал экономические шаги США торговой войной против Канады

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Торговой войной назвал экономические меры США в отношении Канады глава канадского правительства Джастин Трюдо.

"Это торговая война, но победителей в ней не будет", - приводит во вторник его слова канадский телерадиоканал СВС.

По его словам, "борьба будет жесткой и в итоге пострадают граждане и Канады, и США". По его словам, дополнительные пошлины приведут к сокращению количества рабочих мест.

Инициативы администрации президента США Трюдо назвал глупыми: "Дональд (Трамп), ты умен, но делать такое - очень глупо".

По его словам, федеральные власти страны сделают все возможное, чтобы в складывающихся условиях поддержать канадцев. "Неважно, сколько все это продлится, федеральное правительство и другие властные структуры будут на вашей стороне".

По мнению Трюдо, меры США в отношении Канады и Мексики никак не связаны с фентанилом, отметив, что Канада предпринимает необходимые действия, и о них свидетельствует статистика. "Как я полагаю, накануне президент Трамп сказал, что ни Канада, ни Мексика не смогут избежать введения этих пошлин, что лишь указывает на то, о чем многие из нас подозревали уже давно: все эти пошлины не про фентанил как таковой, просто для их введения нужно законное обоснование", - сказал канадский премьер.

Трюдо считает, что Трамп намерен разрушить канадскую экономику для того, чтобы затем захватить страну. "Трамп рассчитывает увидеть полное падение канадской экономики, для того, чтобы было проще аннексировать нас, но этого не произойдет никогда", - заверил глава канадского правительства.

Позже во вторник США планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады. Поводом для этого стало то, что Мексика и Канада, согласно оценкам Вашингтона, недостаточно активно борются против поставок через их страны фентанила в США.