Трамп пригрозил Канаде еще большим давлением в случае ответа на экономические меры США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп пригрозил и далее увеличивать экономическое давление на Канаду в случае, если канадские власти ответят на изменение тарифной политики США.

"Пожалуйста, объясните Трюдо, что, если он в знак возмездия поднимет пошлины в отношении США, мы незамедлительно предпримем ответные меры и повысим пошлины еще настолько же", - написал во вторник Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал экономические меры США в отношении Канады объявлением торговой войны.

"Это торговая война, но победителей в ней не будет", - приводит во вторник его слова канадский телерадиоканал СВС.

По его словам, "борьба будет жесткой и в итоге пострадают граждане и Канады, и США".

"Я не хочу припудривать проблему – это будет жестко", - сказал он, отметив, что дополнительные пошлины приведут к сокращению количества рабочих мест.

При этом инициативы администрации президента США Трюдо назвал глупыми: "Дональд (Трамп), ты умен, но делать такое – очень глупо".

По его словам, федеральные власти страны сделают все возможное, чтобы в складывающихся условиях поддержать канадцев. "Неважно, сколько все это продлится, федеральное правительство и другие властные структуры будут на вашей стороне".

По мнению Трюдо, меры США в отношении Канады и Мексики никак не связаны с фентанилом, отметив, что Канада предпринимает необходимые действия, и о них свидетельствует статистика. "Как я полагаю, накануне президент Трамп сказал, что ни Канада, ни Мексика не смогут избежать введения этих пошлин, что лишь указывает на то, о чем многие из нас подозревали уже давно: все эти пошлины не про фентанил как таковой, просто для их введения нужно законное обоснование", - сказал канадский премьер.

Трюдо считает, что Трамп намерен разрушить канадскую экономику для того, чтобы затем захватить страну. "Трамп рассчитывает увидеть полное падение канадской экономики, для того, чтобы было проще аннексировать нас, но этого не произойдет никогда", - заверил глава канадского правительства.

Позже во вторник США планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады. Сообщалось о введении дополнительных пошлин в 10% против Китая. Поводом для этого стало то, что, по мнению Трампа, Китай плохо борется с отправкой наркотика фентанила в США. Мексика и Канада, согласно оценкам Вашингтона, со своей стороны, недостаточно активно борются против поставок через их страны фентанила в США.