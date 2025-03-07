Канада приостанавливает второй этап введения пошлин на американские товары

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Канада приостанавливает ранее запланированный второй этап введения тарифов на более чем 4 тыс. видов товаров из США до 2 апреля, сообщил министр финансов Канады Доминик Леблан.

"Соединенные Штаты согласились приостановить тарифы на экспорт из Канады, соответствующий требованиям USMCА (соглашение о торговле между США, Мексикой и Канадой - ИФ), до 2 апреля. В результате Канада не будет вводить вторую волну тарифов на американские товары стоимостью $125 млрд до 2 апреля, в то время как мы продолжаем работать над отменой всех тарифов", - написал министр в социальных сетях.

Это решение было принято в Оттаве в ответ на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ, которым он до 2 апреля освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие USMCA, от 25-процентных пошлин, связанных с нелегальной иммиграцией и отслеживанием фентанила.

"В последнее время они работают намного усерднее (...). В отношении въезда людей и наркотиков. Мы добились огромного прогресса в обоих направлениях", - сказал Трамп журналистам при подписании указа.

Ожидается, что 2 апреля Трамп обнародует план по введению взаимных пошлин для стран по всему миру.