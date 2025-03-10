Еврокомиссар по экономике видит связь между безопасностью процветанием ЕС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Евросоюзу необходимо взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, что укрепить экономические основы и приведет к процветанию Европы, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис.

"Вдобавок ко всему теперь кажется, что мы больше не можем полагаться на давних стратегических партнеров, в том числе в вопросах нашей безопасности. Эта высокая неопределенность уже оказывает значительное влияние на экономическую активность, в частности на инвестиции", - сказал еврокомиссар в понедельник вечером на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Еврогруппы.

По его словам, "в условиях повышенных геополитических рисков быстрые и единые политические действия являются ключевыми".

"Нам необходимо взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и оборону, одновременно повышая нашу конкурентоспособность и укрепляя экономические основы. Наша безопасность и наше процветание взаимозависимы. И, по сути, эти две цели взаимно усиливают друг друга", - отметил Домбровскис.

По его мнению, предложенный ЕК план перевооружения ЕС (ReArm Europe), по которому предлагается мобилизовать 800 млрд евро, "может оказать положительное влияние на перспективы экономического роста и занятости".