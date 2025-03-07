В Кремле заявили о потенциальной угрозе в связи с планами ЕС по милитаризации

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что видят потенциальную угрозу в связи с планами милитаризации Евросоюза и вынуждены будут принять ответные меры.

"Вся вот эта милитаризация происходит в основном против России, это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Касаясь возможных угроз для безопасности РФ, представитель Кремля отметил: "Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процессы, за которыми мы пристально наблюдаем, потому что Евросоюз позиционирует Россию как главного противника".

Пресс-секретарь главы государства заявил также о диссонансе между планами Евросоюза превратиться из экономического в военный альянс с перспективами украинского урегулирования.

"Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - подчеркнул Песков.

Главы стран Евросоюза в присутствии президента Украины Владимира Зеленского согласовали 6 марта в Брюсселе план ReArm Europe ("Перевооружить Европу").

Проект по перевооружению Европы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 4 марта, сразу после объявления Вашингтоном о приостановке военной помощи Киеву. Основная идея документа состоит в том, что Европа должна взять заботы о своей безопасности в свои руки, а не полагаться на НАТО и США.

Для этого предлагается выделить в ближайшие годы до 800 млрд евро. Большую часть на перевооружение - 650 млрд евро - пожертвуют страны-члены. С этой целью для них ослабят фискальные правила ЕС, что позволит отступить от установленной границы госдолга в размере 3% от ВВП и увеличить расходы на оборону на 1,5%.

Оставшиеся 150 млрд евро должны быть выделены в качестве кредитов ЕС. Последняя сумма будет предназначаться для закупки общеевропейских средств обороны: ПВО, артиллерии, БПЛА, а также средств кибер- и радиоэлектронной борьбы.