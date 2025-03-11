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Председатель ЕК призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

"Государства-члены могли бы мобилизовать до 650 млрд евро в течение следующих 4 лет, добавив 1,5% ВВП к своим оборонным бюджетам за 4 года", - заявила она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Она также упомянула о предложении государствам-членам воспользоваться кредитами до 150 млрд евро для инвестирования в оборону в ряде стратегических областей "от противовоздушной обороны до беспилотников, от стратегических средств до киберпространства". "И это лишь некоторые из них", - уточнила она.

"Эти кредиты должны финансировать закупки у европейских производителей, чтобы помочь стимулировать нашу собственную оборонную промышленность. Контракты должны быть многолетними, чтобы дать отрасли необходимую предсказуемость. И, наконец, следует сосредоточиться на совместных закупках", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Как отметила фон дер Ляйен, логика представленного ею на прошлой неделе плана по активизации усилий в оборонной сфере проста. "Мы хотим использовать каждый финансовый рычаг, который у нас есть, чтобы укрепить и ускорить наше оборонное производство. С планом REARM Europe мы можем мобилизовать до 800 млрд евро", - сказала она.

"Время иллюзий закончилось. Евросоюз должен взять на себя ответственность за свою собственную оборону. И не в отдаленном будущем, а сегодня. Нужен настоящий рывок в европейской обороне", - подчеркнула глава ЕК.

Она добавила, что "это необходимо, прежде всего, из-за ситуации на Украине". "Надо срочно заполнить пробелы в военном снабжении Украины. Мы должны предоставить надежные гарантии безопасности. Но этот момент истины касается не только Украины. Это касается всей Европы и безопасности всего нашего континента", - заявила фон дер Ляйен.

Европарламент Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина
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