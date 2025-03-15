Судебные власти Франции разрешили Дурову на время переехать в Дубай

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров в субботу утром вылетел из Франции в Дубай, так как получил разрешение на это от судебных властей, сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

По этим данным, Дурову разрешили пробыть в Дубае "несколько недель". Несколько дней назад судебный следователь согласился модифицировать меру пресечения: ранее основателю Telegram было запрещено покидать французскую территорию, отмечается в сообщениях.

В конце августа 2024 года Дурову во Франции предъявили обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента. Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему было запрещено покидать французскую территорию.