Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров обещал французским следователям улучшить регулярный мониторинг соблюдения пользователями правил соцсети, сообщает в пятницу радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники.

Согласно их информации, еще на допросах в декабре Дуров заверил, что "улучшит процедуры модерации". Он также заявлял, что соцсеть каждый месяц удаляет "от 15 до 20 млн аккаунтов в мире за нарушение законодательства". По данным радиостанции, Дуров также отметил, что проблема борьбы с нелегальным контентом касается не только Telegram, но и других похожих сервисов.

Судебные следователи, в свою очередь, подчеркнули, что, согласно их данным, несмотря на предпринимаемые Дуровым усилия, в последние месяцы использовать Telegram в незаконных целях стали даже интенсивнее.

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер незаконного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора и обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.