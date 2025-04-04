Трейдеры ждут снижения ставки ФРС на 100 б.п. в 2025 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году после решений президента США Дональда Трампа по пошлинам.

В настоящее время рынок ждет ее уменьшения на 100 базисных пунктов (б.п.) до конца 2025 года с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых, то есть, прогнозирует четыре снижения по 25 б.п., пишет Bloomberg.

До объявления Трампом решения о введении крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США, рынок ждал максимум трех сокращений ставки в текущем году.

Доходность десятилетних US Treasuries упала ниже отметки в 4% впервые с октября прошлого года.

"Трейдерам будет трудно не закладывать дополнительное снижение ставки ФРС пока отношение к рискованным активам не стабилизируется, - отмечает аналитик Mizuho International по EMEA Джордан Рочестер. - На данном этапе, я думаю, Федрезерв будет осторожен с сигналами, которые дает рынку, учитывая, что пошлины могут спровоцировать усиление инфляции".

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам мартовского заседания, предполагает, что ставка будет снижена в общей сложности на 50 б.п. в этом году.

В марте американский ЦБ сохранил ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. С сентября прошлого года она была уменьшена на 1 процентный пункт.

Представители Федрезерва неоднократно заявляли, что не видят необходимости спешить с дальнейшей корректировкой денежно-кредитной политики, учитывая гибкость рынка труда и сохранение устойчивой инфляции.

В пятницу Минтруда США опубликует мартовский отчет по рынку труда, который может повлиять на дальнейшие решения ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 135 тыс., а безработица осталась на уровне 4,1%.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 6-7 мая. Трейдеры не ждут изменения ставки на нем, но оценивают в 68% вероятность ее снижения в июне.