В Европе предлагают "демонстрировать желание" обсуждать архитектуру безопасности

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Европе некоторые чиновники придерживаются мнения, что демонстрация желания начать переговоры об европейской архитектуре безопасности поможет сохранить вовлеченность США и России в украинское урегулирование, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, эти чиновники считают, что в этом аспекте было бы прагматично хотя бы показывать желание начать какие-то переговоры. Некоторые европейские лидеры, в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, стали в частных беседах активнее выступать за то, чтобы обсуждать вопрос европейской безопасности одновременно с переговорами по украинскому урегулированию.

Агентство напоминает, что лидеры Евросоюза на саммите в Дублине обсуждали эту тему. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам на полях саммита, что "нет необходимости обсуждать европейскую архитектуру безопасности (...). У нас она уже есть".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что по ее мнению призывы Москвы к переговорам по этому вопросу могут отвлечь внимание от необходимости прекращения огня в рамках украинского конфликта.

Председатель Евросовета Антониу Кошта со своей стороны на этой неделе заявлял, что "решения о будущей европейской безопасности не могут обсуждаться и приниматься без участия Европы".

Помощник российского президента Юрий Ушаков 12 ноября заявил, что Владимир Путин вновь поддержал идею американской стороны о том, чтобы выходить на решение вопросов безопасности России и Украины через формирование будущей комплексной системы европейской безопасности.

"Нынешняя система не работает, это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неядерной безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями", - сказал Ушаков.

По его словам, в этой связи Путин напомнил о видении Москвы опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые Россия представляла еще в 2021 году в виде проектов соглашений США и НАТО о гарантиях безопасности.