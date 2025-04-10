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Швейцария выделит Молдавии 420 млн евро на развитие экономики

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Швейцария запустила в Молдавии программу сотрудничества на 2025-2028 годы с бюджетом 420 млн евро, сообщил заместитель директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) Дидье Шассо на презентации программы в Кишиневе. Об этом сообщает агентство Moldpres.

"Молдавия и Швейцария - малые европейские государства, имеющие много общих интересов. (...) В контексте напряженной международной ситуации наш парламент недавно одобрил Швейцарскую стратегию международного сотрудничества на период 2025-2028 годов, которая устанавливает приоритеты в области развития и экономического сотрудничества, гуманитарной помощи, продвижения прав человека и благополучия пожилых людей", - сказал Шассо.

Госсекретарь правительства Молдавии Анна Калинич напомнила, что с 1992 года во всех регионах страны реализуются швейцарские программы сотрудничества и за это время Молдавии получила от Швейцарии более 300 млн евро.

В рамках программы средства будут направлены на поддержку экономических реформ в Молдавии, финансирование социальных проектов, здравоохранения, местных органов госуправления.

Молдавия Швейцария Анна Калинич Дидье Шассо SDC
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