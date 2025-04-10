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Лукашенко уверен, что Россия и Белоруссия догонят и перегонят Запад

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МГТРК Мир высказал мнение, что при должной работе Белоруссия и Россия догонят и перегонят Запад.

"Нам надо усиливать импортозамещение, технологический суверенитет и прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии. Пусть не самые передовые технологии (в чем-то не самые передовые), но они есть", - пояснил Лукашенко.

В качестве примера он привел передвижение на разных автомобилях.

"Ну, не на мерседесах поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдем. У нас же есть компетенции и школы: "Москвич", "Жигули" и так далее. И они неплохие начали делать автомобили. Как-нибудь мы это переживем", - заявил Лукашенко.

"А телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. Живем и пользуемся теми же телефонами, что и они", - добавил он.

Президент выразил мнение, что возможность одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улицы и прочее - все это есть и у России, и у Белоруссии.

"В чем-то отстаем. Три, четыре, пять лет - если мы будем этим путем идти и смотреть на свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним", - заявил президент.

Александр Лукашенко Белоруссия
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