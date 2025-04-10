Китайская ракета вывела на орбиту испытательный спутник связи

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель Чанчжэн 3B в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи, сообщил Китайский информационный интернет-центр.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе КНР в пятницу в 00:47 по пекинскому времени (в четверг в 19:47 по Москве). Спутник вышел на заданную орбиту.

Он будет использоваться в основном для проведения многодиапазонных и высокоскоростных коммуникационных проверочных испытаний.