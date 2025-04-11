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Встреча Путина и Уиткоффа завершена

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась.

Беседа Путина с Уиткоффом продолжалась в Президентской библиотеке почти четыре с половиной часа. В настоящее время Уиткофф покинул место переговоров, передает корреспондент "Интерфакса".

Как ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главная тема этой встречи - различные аспекты украинского урегулирования.

"Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф будучи официальным представителем президента Трампа привезет что-то от президента для Путина, Путин это выслушает, будет разговор продолжатся по различным аспектам украинскому регулированию", - сказал Песков.

Он добавил, что аспектов этого урегулирования много, "субстанции очень сложные".

При этом Песков подчеркнул: "Это (встреча) очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать, собственно, основные элементы позиции России, озабоченность России, которые потом станут известны президенту Трампу".

США Стив Уиткофф Владимир Путин
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