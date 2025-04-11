Дмитриев назвал продуктивными переговоры с Уиткоффом в РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге прошли в продуктивном ключе, заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом", - написал он в соцсети X. Также Дмитриев опубликовал несколько фото с этой встречи.

Ранее в пятницу сообщалось, что встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась.

Беседа Путина с Уиткоффом продолжалась в Президентской библиотеке почти четыре с половиной часа.

Как ранее сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главная тема этой встречи различные аспекты украинского урегулирования.