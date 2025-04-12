36 украинских беспилотников сбили над регионами с вечера пятницы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сбили с вечера пятницы в ночь на субботу 36 украинских дронов над регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников сбито над Курской областью - 18.

"За период с 20.00 мск 11 апреля до 06.30 мск 12 апреля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: (...) 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Орловской области, два БПЛА - над территорией Белгородской области,один БПЛА - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее о сбитых в ночь на 12 апреля беспилотниках сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, дроны уничтожены в пяти районах.