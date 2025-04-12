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Контактные сети железной дороги повреждены на Кубани после падения БПЛА

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Динском районе Краснодарского края повреждены контактные сети железнодорожных путей после падения фрагментов украинского дрона, сообщили в оперштабе региона в субботу.

"Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в ст. Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей. Пострадавших нет", - сообщили в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Движение поездов на участке приостановлено. Задержан пассажирский поезд по состоянию на 07:00 субботы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край Динской район
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