В КСИР исключили уступки в сфере обороны и нацбезопасности Ирана в переговорах с США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вопросы иранской национальной безопасности и обороны не должны ни при каких обстоятельствах становиться объектом для обсуждения, заявил представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини.

"Национальная безопасность, оборонная и военная мощь входят в число "красных линий" Ирана, которые нельзя обсуждать и о которых нельзя договариваться ни при каких обстоятельствах", - цитируют его ближневосточные СМИ.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи сообщило, что следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате (Оман) 19 апреля.

В минувшие выходные иранская и американская делегации провели в столице Омана первый раунд консультаций. По их итогам сообщалось, что стороны договорились о новой встрече.