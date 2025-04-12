США и Иран в Омане обсуждали только ядерную проблему и антииранские санкции

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации США и Ирана на состоявшихся в субботу в Омане консультациях обсуждали исключительно вопросы, связанные с иранской ядерной программой и с действующими против Тегерана санкциями, сообщает агентство Tasnim.

"Переговоры касались только иранской мирной ядерной программы, а также - вопроса об отмене антииранских санкций", - отмечается в сообщении.

Еще до завершения переговоров в иранской делегации сообщали, что они проходят в позитивной атмосфере.

Комментариев от американской стороны пока не поступало.

Ранее в иранском МИД сообщили, что делегации Ирана и США завершили в субботу раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе.