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МИД Ирана заявил, что Тегеран готов продолжать диалог с США, но через посредников

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - МИД Ирана опроверг в воскресенье информацию о возможности прямых переговоров с США.

"Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны", - сообщил в эфире иранского телевидения представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

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Ранее на этой неделе в американском издании The New York Times появлялась информация о возможном продолжении переговоров между Ираном и США напрямую.

Багаи в то же время подтвердил, что следующий раунд непрямых переговоров пройдет в следующую субботу, и посредником на них опять выступит Оман. Однако место их проведения может быть другим.

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся накануне. Он прошел в столице Омана Маскате при посредничестве главы оманского МИД Бадра аль-Бусайди.

Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Омане, заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо.

США Иран Исмаил Багаи
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