Президент США пообещал Ирану "великое будущее" за отказ от ядерной программы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что власти Ирана рассчитывают на сделку по ядерной программе, но до конца не понимают, каким образом ее заключать.

"В Иране желают заключить сделку с нами, но не знают, как это сделать", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

Он напомнил о непрямых переговорах, которые состоялись между Ираном и США в Омане в субботу, посетовав, что следующие переговоры пройдут "лишь в следующую субботу, а это много времени".

При этом Трамп повторил, что "Иран должен отказаться от разработки ядерного оружия", отметив, что "Тегерану не удастся сбивать США с толку на протяжении длительного времени".

"Иран мог бы стать великим, но для этого ему надо отказаться от ядерного оружия, иначе никак", - подчеркнул президент США.

В то же время власти Ирана неоднократно заявляли, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер.