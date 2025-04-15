Второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Омане

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате (Оман), сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи.

По его словам, после консультаций было решено провести следующий раунд переговоров в столице Омана 19 апреля.

Ранее портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что второй раунд переговоров между Ираном и США планируется провести в Риме.

В свою очередь, глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял агентству ANSА, что Италия одобрила запрос на проведение переговоров в Риме.

Таяни отметил, что Рим неоднократно становился площадкой для подобных встреч и власти Италии готовы сделать все для организации переговоров, которые могут привести к решению иранской ядерной проблемы.

В минувшие выходные иранская и американская делегации провели в столице Омана первый раунд консультаций. По их итогам сообщалось, что стороны договорились о новой встрече 19 апреля.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что консультации прошли конструктивно. Министр сказал, что стороны за субботу четыре раза обменивались сообщениями через оманских посредников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо.